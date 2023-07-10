Главным тренером ташкентского футбольного клуба «Бунёдкор» стал российский специалист Александр Крестинин, ранее работавший главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футболу, сообщила пресс-служба клуба.

«Я с гордостью принял предложение клуба „Бунёдкор“, имеющего свои традиции, свои ценности. Работать главным тренером в таких командах — честь для любого специалиста. Поэтому наши переговоры длились недолго», — сказал он.

Сейчас клуб находится на восьмом месте в Суперлиге Узбекистана. Александр Крестинин сказал, что «ситуация не такая, какой хотелось бы, её надо менять в лучшую сторону». «Безусловно, это требует того, чтобы мы трудились. Мне и моим помощникам не привыкать к такой ситуации», — добавил он.

Александр Крестинин (44 года) возглавлял национальную сборную Кыргызстана девять лет — с 2014 года.