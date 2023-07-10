Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 125 млн долларов США для улучшения сети электропередачи Узбекистана, повышения энергоэффективности и обеспечения интеграции большего количества возобновляемых источников энергии в энергобаланс страны. Об этом говорится в пресс-релизе банка от 10 июля.

В рамках проекта «Цифровизация для декарбонизации — Проект по улучшению сети передачи электроэнергии» будет реконструировано 12 линий электропередачи в семи регионах — Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях — общей протяжённостью около 359 км. Проект также будет финансировать реконструкцию и модернизацию четырёх 220-киловольтных подстанций в Файзабаде, Оби-Хаёте, Зафаре и Заравшане для увеличения их мощности и удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в энергии.

«Проект поможет Узбекистану удовлетворить растущий спрос на надёжную и доступную электроэнергию, поддерживая при этом переход страны к „зелёной“ и низкоуглеродной экономике, — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — Модернизация национальной сети дополнит усилия государственного и частного секторов по расширению производства возобновляемой энергии и поможет обеспечить лучший доступ к энергии для всех».

В рамках проекта будет цифровизирована сеть электропередачи путём замены старых технологий современными высоковольтными линиями и подстанциями, готовыми к подключению к системе диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Это позволит диспетчерскому центру управлять дистанционно и получать данные в реальном времени и архивные данные. Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» сможет лучше управлять электроснабжением и увеличить мощности по выработке возобновляемой энергии в сети.

«Отказ от ручной системы, которая не способна эффективно управлять непрерывной подачей возобновляемой энергии, жизненно важен для энергетического перехода и увеличения производства возобновляемой энергии, — сказала специалист по энергетике АБР Нана Гургенидзе. — Цифровизация сети и внедрение устойчивых к изменению климата технологий также поможет сократить количество незапланированных отключений и повысить эффективность сети».

Проект также укрепит потенциал компании «Национальные электрические сети Узбекистана» в сфере корпоративного управления и управления проектами. Проект окажет поддержку в создании стратегических планов и политик с учётом гендерных аспектов, а также наращивании потенциала в области защитных мер и финансового управления.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. С тех пор банк выделил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 10,8 млрд долларов.