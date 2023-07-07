Кабинет министров Узбекистана 5 июля утвердил постановление об организации IT-кластера в Каракульском районе Бухарской области.

Кластер расположится на участке в 6,94 га на территории махалли Худжалар Каракульского района. Он будет специализироваться на образовании в сфере информационно-коммуникационных технологий и экспорте IT-услуг.

За организацию кластера будет отвечать индийская Acharya Institutes, которая в октябре 2022 года подписала с Министерством цифровых технологий и хокимиятом Бухарской области соглашение о создании университета Ачарья с обязательством инвестировать в него 2 млн долларов.

В Каракульском IT-кластере будет налажена работа университета с современной инфраструктурой и лабораториями, откроется также центр экспорта дистанционных IT-услуг, исследовательские центры и инкубационный центр развития стартап-проектов.

Согласно постановлению, на первом этапе до 31 декабря 2023 года будут построены административное здание, учебная лаборатория и учебные корпуса на 5600 мест. На втором этапе до 1 сентября 2024 года намечено построить студенческое общежитие на 1300 мест, гостиницу на 15 мест, инкубационный центр на 100 мест, центр экспорта IT-услуг на 200 мест, столовую, спортивные сооружения открытого и закрытого типа.

До сдачи объектов хокимияту Бухарской области и министерствам поручено выделить подходящее здание для проведения занятий и предоставить его университету Ачарья. Расходы на аренду будут покрываться из местного бюджета.

Начало занятий в вузе ожидается в сентябре.