Бизнесмен Илон Маск после покупки Twitter уволил более 3700 сотрудников, что составляло половину всего штата, сообщил Bloomberg.

Многие сотрудники узнали, что потеряли работу после того, как их доступ к корпоративным системам, например, электронной почте, был внезапно приостановлен, отмечает Bloomberg. Однако позже компания вернула десятки уволенных, сославшись на ошибку либо на то, что они критически важны для изменений, которые хочет ввести новый владелец.

«Что касается сокращения численности Twitter, к сожалению, у компании нет выбора, когда она теряет более 4 миллионов долларов в день. Всем выбывшим было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем требуется по закону», — написал Илон Маск в Twitter.

Политика Twitter тоже претерпевает изменения по инициативе нового владельца — верификация аккаунта и синяя галочка теперь будут доступны только по платной ежемесячной подписке. Цена ее составит 8 долларов в месяц.

Кроме того, Илон Маск намерен добавить возможность прикреплять к твиту длинный текст. «Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинный текст к твитам, покончив с абсурдными скриншотами из блокнота», — заявил Илон Маск. Сейчас число символов в посте оставляет максимум 280.

Далее новый владелец соцсети намерен провести монетизацию для авторов всех форм контента в соцсети.

Тем временем пользователи обратили внимание на то, что теперь появилась возможность публиковать в Twitter абсолютно любой контент без цензуры. Это подтвердил и сам Маск.

«Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не блокировать аккаунт, который [отслеживает перемещения моего самолета], хотя это прямой риск для личной безопасности», — написал он.

Однако верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал открытое письмо, в котором призвал Маска вывести на первый план права человека в работе над Twitter.

«Как и все компании, Twitter должен понимать вред, который может нести его платформа, и предпринимать шаги по его устранению. Уважение прав человека должно установить рамки для использования и развития платформы», — говорится в письме.

Тюрк также сформулировал несколько принципов, которые должны должны соблюдаться в Twitter, например, свобода слова без ущемления прав других людей.

Новый владелец Twitter при этом видит соцсеть не как средство обмена короткими заявлениями, а глобальную платформу СМИ, которая будет являться основным источником новостей в мире.

«Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия», — написал Илон Маск.