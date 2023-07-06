При Главном управлении охраны Национальной гвардии Узбекистана планируется создать охранно-патрульную службу. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.

Новая структура создаётся «для обеспечения оперативного воздействия на складывающуюся криминогенную и социальную обстановку, расширения прав и возможностей органов местного самоуправления по привлечению дополнительных сил и средств для обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью», говорится в документе.

Документ создан на основе протокола собрания Совета безопасности при президенте 13 января 2023 года.

Согласно документу, охранно-патрульную службу Главного управления Нацгвардии планируется создать в определённых районах на основе добровольных договоров с органами государственного и хозяйственного управления, органами местного самоуправления и иными организациями, а также физическими и юридическими лицами.

Проектом документа также утверждается положение об охранно-патрульной службе. Нацгвардии поручено разработать и утвердить тарифы на услуги службы, то есть новая структура будет работать по принципу самофинансирования за счёт средств, полученных за охранные услуги, для её создания не требуется выделения средств из госбюджета.

Группы охранно-постовой службы будут состоять из двух-трёх человек, которые будут патрулировать территорию по утверждённому маршруту, на специальном транспортном средстве.

Наряды службы будут перемещаться на спецавтомобилях в радиусе 6−8 км. Это расстояние может быть увеличено или сокращено в соответствии с договором.

Основные задачи нарядов службы — поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории, указанной в договоре, своевременное выявление, предупреждение и устранение противоправных действий во районе патрулирования, охрана объектов и имущества по договору.

Нарядам охранно-постовой службы планируется предоставить следующие права:

проверять документы должностных лиц и граждан, в том числе документы, удостоверяющие личность, проводить личный досмотр (обыск), досмотр предметов, транспортных средств и перевозимых грузов, в том числе досмотр с применением технических и иных средств контроля;

требовать от граждан покинуть место совершения преступления или административного правонарушения, место происшествия;

принимать оперативные меры по предотвращению преступлений, поимке лиц, их совершивших или находящихся в розыске;

требовать от граждан соблюдения актов законодательства, прекращения противоправных действий, а в случае невыполнения этих требований применять меры принуждения;

окружать (ограждать) земельные участки, жилые дома, здания и другие объекты;

использовать информационные системы и базы данных органов внутренних дел, а также других министерств, государственных комитетов и ведомств для выполнения задач, возложенных на Национальную гвардию;

задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, и доставлять их в Нацгвардию или правоохранительные органы;

применять физическую силу, специальные средства и табельное оружие в случаях, предусмотренных законодательством и в установленном порядке.

Напомним, в мае президент подписал закон о расширении полномочий сотрудников Нацгвардии, которые смогут штрафовать за употребление алкоголя в общественных местах, вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение и другое. Они также смогут оформлять протоколы некоторым статьям КоАО.