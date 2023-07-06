В понедельник, 3 июля, около 5:00 утра ташкентцы, вышедшие на прогулку и пробежку, почувствовали, что воздух словно пропитан пылью.

Мировой сайт качества воздуха IQAir показывал, что воздух в столице Узбекистана «вредный»: концентрация PM2,5 (взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра) составляла 64,1 мкг/м3 (суточная рекомендация согласно ВОЗ — 15 мкг/м3, годовая — 5 мкг/м3). С индексом качества воздуха 155 Ташкент находился на первом месте по загрязнённости воздуха в мире.

Индекс качества воздуха в Ташкенте утром 3 июля согласно сайту IQAir.

Индекс (обновляется ежечасно) оставался на этом уровне до 8:00. После 9:00, когда в городе усилился ветер, он начал снижаться, но воздух оставался «вредным»: в 9:00 — 134, в 10:00 — 124. Лишь с 11:00 рейтинг опустился ниже 100, что означает «среднее» качество воздуха.

Попытки «Газеты.uz» получить комментарии государственных органов ни к чему не привели. Узгидромет в этот день не сообщил ничего на своём сайте, как он это делал в предыдущие годы.

На сайте мониторинга загрязнения окружающей среды Узбекистана состояние качества воздуха на тот момент не отображалось (см. изображение ниже).

Утром 3 июля автоматическая станция мониторинга воздуха на территории Узгидромета не передавала данные. Источник: Сайт мониторинга загрязнения окружающей среды.

Утром 3 июля сайт IQAir не получал данные с автоматической станции мониторинга воздуха в районе «Дружбы народов».

Источник в Узгидромете сообщил, что ухудшение качества воздуха было вызвано природным явлением — температурной инверсией. Она возникает, когда нижние слои воздуха оказываются более холодными, чем верхние, таким образом блокируются вертикальные перемещения воздуха.

Последующие два дня воздух в столице был чище, но вечером 5 июля город окутало дымом и сильным запахом гари. Жители жаловались, что даже с закрытыми окнами было сложно дышать, у многих появился кашель. Несколько ночных часов, согласно IQAir, воздух в Ташкенте был вредным для уязвимых групп, а в районе Юнусабадского района — вредным для всех.

Согласно данным сайта мониторинга загрязнения окружающей среды, пик загрязнения, зафиксированный автоматической станцией мониторинга воздуха на территории Узгидромета, пришёлся на 22:00 — показатель PM2,5 составил 67,3 мкг/м3. К 8:00 он упал до 7,7 мкг/м3.

Данные автоматической станции мониторинга воздуха на территории Узгидромета за 5−6 июля 2023 года. Источник: Сайт мониторинга загрязнения окружающей среды.

«Газета.uz» поздно вечером отправила запросы в хокимият столицы, Министерство экологии и Узгидромет. Спустя 12 часов после того, как в городе резко ухудшилось качество воздуха (21:00), ни один государственный орган не прокомментировал ситуацию.

Показательное молчание

Молчание или медленное реагирование властей по разным ситуациям в Узбекистане — явление, к которому все привыкли. Однако это не должно касаться информации, имеющей общественно важное значение и затрагивающей здоровье и безопасность населения.

Информация о состоянии загрязнения воздуха — факторе, влияющем на продолжительность жизни людей — должна быть общедоступной по умолчанию и публиковаться в реальном времени. Архивы данных должны быть доступны за весь период наблюдений.

Представители властей неоднократно заявляли, что верить мировым сайтам, таким как IQAir и другим, полностью нельзя, потому что данные там отображаются с небольшого количества автоматических станций, одна из которых (работающая стабильно) установлена на территории посольства США в районе с развитой промышленностью.

Однако кому должны верить жители, если достоверной информации от собственных государственных органов нет? Разве государство не должно показывать заботу о людях постоянно, каждую секунду? Можно опровергать «неточную» информацию, считать, что это не наша пыль, что в загрязнении воздуха виноваты природные, а не антропогенные условия. Но мы этим воздухом дышим, им дышат наши дети, наши родители. Наши чиновники, в конце концов.

Последние годы ташкентцы жалуются, что город пахнет пылью, выхлопами и мусором, а пыль от некачественных бетонных тротуаров видно невооружённым глазом — достаточно почитать соцсети. Тревогу в основном бьют активисты и неравнодушные горожане.

Что должны делать люди, когда IQAir сообщает им, что воздух в городе вредный? Какие меры предосторожности предпринимать? Закрывать ли окна? Надевать ли маски? Вести ли детей в детсад или школу? Почему на телефоны приходят SMS в дни разных праздников, но не приходят уведомления об опасном загрязнении воздуха? Это распространённая практика в мире.

Если интересы человека — главный приоритет государства, подходы к информированию граждан по жизненно важным вопросам должны меняться.