После 21:00 в среду жители Ташкента начали жаловаться на сильный запах гари и дым во всём городе. Журналисты «Газеты.uz», проживающие в разных районах, подтверждают это.

В Facebook-группе «Потребитель.уз» горожане пишут, что им сложно дышать. Пользователи интернета предполагают, что причиной являются горящие поля в Ташкентской области.

Жителям рекомендуется не открывать окна. Но даже закрытые окна не всегда помогают. Дым, проникающий сквозь щели в окнах и дверях, вызывает кашель.

Официальные органы — хокимият, Министерство экологии, Узгидромет — ситуацию пока не комментировали. «Газета.uz» направила запросы.