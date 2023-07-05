Кандидат в президенты Узбекистана и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Ташкенте 5 июля прокомментировал акцию по сожжению страниц копии Корана в Швеции, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП.

«Мы абсолютно против любых форм радикализма и экстремизма, проявления неуважения к религиозным ценностям разных наций и народов. В частности, мы решительно осуждаем такое злодеяние, совершённое недавно в Швеции, как сожжение священного Корана», — сказал он.

«Совершенно недопустимы подобные ситуации, оскорбляющие религию и благородные чувства миллионов людей на земле», — заявил Шавкат Мирзиёев.

На прошлой неделе, в день празднования Курбан хайита, полиция Швеции разрешила активистам провести акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия — 37-летний выходец из Ирака Салван Момика — сжёг перед мечетью несколько страниц Корана. Это вызвало возмущение в мусульманском мире.

29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив акцию с сожжением Корана. Посол Швеции был вызван и в МИД Иордании. В тот же день в столице Ирака Багдаде прошли протесты. Манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции. Протесты также прошли в других странах, в том числе Пакистане.

Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции. «Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского союза. Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе», — говорится в заявлении.