За нарушения антимонопольного законодательства в Узбекистане ужесточается ответственность. Это предусмотрено законом «О конкуренции» в новой редакции, который вступит в силу 4 октября.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штраф за непредставление либо представление заведомо недостоверных сведений в сфере конкуренции для физлиц составит от 3 до 10 БРВ (990 тысяч — 3,3 млн сумов), для должностных лиц — 10−20 БРВ (3,3−6,6 млн сумов), пишет Spot.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа для граждан увеличится до 10−20 БРВ (3,3−6,6 млн сумов), для должностных лиц — до 20−30 БРВ (6,6−9,9 млн сумов). До этого максимальный штраф для граждан составлял 3 БРВ (990 тысяч сумов), должностные лица платили не более 5 БРВ (1,65 млн сумов).

Кроме того, вводится ответственность за незаконное воспрепятствование со стороны представителей госорганов продаже и перемещению товаров, а также оказанию услуг. Сумма штрафа составит от 30 до 50 БРВ (9,9−16,5 млн сумов).

Аналогичный штраф теперь предусмотрен за принятие решений, ограничивающих конкуренцию, со стороны госучреждений и унитарных предприятий, которые имеют право лицензирования или выдачи разрешений (регистрации, аккредитации, приёма уведомлений) на занятие определёнными видами деятельности.

В случае повторных нарушений в течение года финансовые санкции увеличатся до 50−100 БРВ (16,5−33 млн сумов).

За незаконное ограничение свободного перемещения и реализации сырья, товаров и оказания услуг должностным лицом органов государственной власти и управления вводится штраф от 30 до 50 БРВ (9,9−16,5 млн сумов).

Напомним, в декабре 2020 года в Хорезмской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях местные власти ограничивали вывоз семян хлопчатника, пока не вмешался Антимонопольный комитет.

Более этого, закон устанавливает штрафы за прямое нарушение законодательства о конкуренции: