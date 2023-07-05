Совместное предприятие Digital Holding, владеющее мобильным оператором Ucell, оператором маркировки CRPT Turon и другими компаниями в Узбекистане, сменило юридическое название на Digital Olding, убрав из названия одну букву, обратила внимание «Газета.uz».





Это произошло после того, как США в апреле ввели санкции против российской Digital Invest и её учредителя USM Telecom, связанного с миллиардером Алишером Усмановым. При этом Минфин США сделал исключение и выдал бессрочную лицензию на любые сделки, включая продажу американских товаров и технологий, в пользу «МегаФона» или компании Digital Invest, если эти транзакции направлены на предоставление телекоммуникационных услуг в Узбекистане или Таджикистане.

Изменился также состав учредителей Digital Olding. Если до этого Digital Invest владел контрольной долей в 51%, то теперь она составляет 46,1%. Часть доли в 4,9% перешла Вадиму Анатольевичу Киму, который владеет компаниями Vakdesign (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), G-Will (прочие виды организации питания), Malon Commerce (услуги таможенного оформления и грузовых автоперевозок) и ECAR Dealer (информационное обслуживание). Доля Агентства по управлению госактивам не изменилась — 49%.

Digital Holding был сформирован в августе 2021 года компаниями USM Telecom, «МегаФон» и правительством Узбекистана. В него вошли Ucell и узбекистанские активы холдинга USM — оператор маркировки CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российскую сторону представляла компания Digital Invest, Узбекистан — Агентство по управлению госактивами. Позже «МегаФон» продал свою долю USM Telecom в Digital Invest.

СП владеет мобильным оператором Ucell (Coscom), оператором системы маркировки CRPT Turon, компанией Pervaya Bashennaya Kompaniya, предоставляющей телекоммуникационные услуги (совместно с Coscom — 99%), и New Solutions.

«Газета.uz» направила запросы в компанию 3 и 5 июля и ожидает ответа.