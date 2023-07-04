Российские войска днём 4 июля обстреляли город Первомайский Харьковской области, сообщает МВД Украины.

В результате обстрела пострадали по меньшей мере 31 человек, из них 10 детей, говорится в сообщении министерства. Самым младшим пострадавшим детей — три и девять месяцев.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что удар был нанесён ракетой Iskander. Повреждены девять жилых домов, в них выбиты окна. Также произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

«Рядом находятся только жилые дома. Это мирный район города, где нет ни одного военного объекта», — заявили в МВД.

3 июля армия России обстреляла украинский город Сумы с помощью дронов-камикадзе. Один из них попал в жилой дом. Пострадал 21 человек, трое погибли.