Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июля выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в формате видеоконференции.

В мероприятии под председательством премьер-министра Индии участвовали председатель Китая, президенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и премьер-министр Пакистана. В качестве стран-наблюдателей и почётных гостей присутствовали президенты Ирана, Беларуси, Монголии и Туркменистана, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители международных организаций.





Выступление Шавката Мирзиёева

Президент Узбекистана отметил кардинальные изменения в системе международных отношений — усиление геополитической напряжённости и эскалацию конфликтов, возникновение новых рисков и угроз глобальной стабильности и устойчивого развития, нарастание вызовов в области экологии, продовольственной и энергетической безопасности.

— усиление геополитической напряжённости и эскалацию конфликтов, возникновение новых рисков и угроз глобальной стабильности и устойчивого развития, нарастание вызовов в области экологии, продовольственной и энергетической безопасности. «Очевидна острая необходимость в налаживании конструктивного и доверительного диалога », — сказал он.

», — сказал он. Узбекистан занимает принципиальную позицию относительно центральной роли ООН в урегулировании споров и конфликтов, в поиске и принятии компромиссных решений в целях обеспечения мира и стабильности, заявил президент.

в поиске и принятии компромиссных решений в целях обеспечения мира и стабильности, заявил президент. Успех деятельности ШОС обеспечивается неукоснительным соблюдением её базовых принципов — это внеблоковый статус, твёрдая приверженность открытости, равноправие и принятие решений на основе консенсуса, сказал он."Самое главное, наше сотрудничество основано на взаимном уважении и конструктивном восприятии разных интересов, позиций, взглядов, культурных различий государств-членов", — заявил Шавкат Мирзиёев.

твёрдая приверженность открытости, равноправие и принятие решений на основе консенсуса, сказал он."Самое главное, наше сотрудничество основано на взаимном уважении и конструктивном восприятии разных интересов, позиций, взглядов, культурных различий государств-членов", — заявил Шавкат Мирзиёев. Президент предложил провести инвентаризацию принятых соглашений и решений, аудит деятельности институтов и механизмов сотрудничества, а также ускорить выполнение договорённостей по модернизации ШОС.

Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о разработке многостороннего политического документа — Кодекса добрососедства, доверия и трансграничного партнёрства ШОС. «Его принятие позволит определить приоритетные задачи, выработать общие подходы и комплексные меры по дальнейшему углублению сотрудничества в новых условиях», — сказал он.

«Его принятие позволит определить приоритетные задачи, выработать общие подходы и комплексные меры по дальнейшему углублению сотрудничества в новых условиях», — сказал он. «Сегодня как никогда актуальна инициатива о формировании общего пространства для наращивания внутри-региональной торговли и промышленно-технологической кооперации», — продолжил президент.

и промышленно-технологической кооперации», — продолжил президент. Он предложил принять Программу нового экономического диалога ШОС с охватом таких направлений, как инновационное развитие, цифровизация и роботизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего.

с охватом таких направлений, как инновационное развитие, цифровизация и роботизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего. В транспортно-коммуникационной сфере Узбекистан инициировал разработку Единой карты транспортной взаимосвязанности государств ШОС. «Это позволит определить „узкие места“ и „пробелы“, наметить первоочередные меры и проекты для формирования общей, интегрированной транспортно-транзитной системы», — отметил Шавкат Мирзиёев.

государств ШОС. «Это позволит определить „узкие места“ и „пробелы“, наметить первоочередные меры и проекты для формирования общей, интегрированной транспортно-транзитной системы», — отметил Шавкат Мирзиёев. Поддержав объявление следующего года Годом экологии на пространстве ШОС, президент предложил в рамках Программы «зелёного пояса» подготовить План совместных действий по продвижению региональных экологических проектов и внедрению «зелёных» технологий.

и внедрению «зелёных» технологий. «Нужны более тесная координация и практическое взаимодействие на площадке ШОС по вопросам адаптации к изменению климата, декарбонизации за счёт альтернативной, солнечной и ветряной энергетики, развития „умного“ сельского хозяйства и водосбережения», — заявил глава государства.

за счёт альтернативной, солнечной и ветряной энергетики, развития „умного“ сельского хозяйства и водосбережения», — заявил глава государства. Президент также предложил возобновить совместную работу и консультации в формате Контактной группы «ШОС — Афганистан».

Подписанные документы

По итогам мероприятия главы государств-членов ШОС подписали следующие документы:

Нью-Делийская декларация Совета глав государств-членов ШОС;

Решение об утверждении Стратегии экономического развития в регионе ШОС до 2030 года;

до 2030 года; Решение о завершении процедуры приёма Ирана в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС;

и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС; Решение о подписании Меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства-члена ШОС.

Кроме того, приняты 10 документов, направленных на наращивание экономического взаимодействия и цифровой трансформации, обеспечение региональной безопасности и расширение культурно-гуманитарных связей.

Председательство в ШОС перешло Казахстану.