Что вызвало протесты

Утром 27 июня полицейские в пригороде Парижа Нантере застрелили 17-летнего юношу алжирского происхождения Наэля М. после того, как он нарушил правила дорожного движения.

По данным прокуратуры Нантера, полицейские заметили Mercedes, который ехал с превышением скорости по выделенной для автобусов линии. Подросток проигнорировал требование полиции остановиться и продолжил движение на красный свет, но вскоре был вынужден остановиться из-за пробки.

На видео, распространившихся в соцсетях, видно, как двое полицейских подходят к машине с водительской стороны, а затем один из них стреляет в Наэля. Пуля попала ему в грудь.

По словам полицейского, выстрелившего в подростка, он испугался, что тот совершит наезд на него с коллегой и собьёт кого-то ещё. Однако на видео видно, что стрелявшему офицеру не угрожала опасность.

Полицейскому предъявили обвинения в преднамеренном убийстве, он был заключён под стражу.

Что было дальше

После смерти Наэля по всей Франции начались массовые протесты, которые затем переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие несли плакаты с надписью «Справедливость для Наэля» и скандировали «Полиция — убийца».

Демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, а также бросали фейерверки в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На фоне беспорядков магазины в ряде городов, включая Париж, подверглись вандализму и мародерству.

В общей сложности было повреждено до 500 зданий, 2000 автомобилей сожжено, а по стране зарегистрировано свыше 3800 пожаров.

Власти мобилизовали более 40 тысяч полицейских для поддержания порядка по стране. С начала протестов задержано не менее 2000 человек. Свыше 500 сотрудников полиции и жандармов получили ранения.

Реакция властей

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу же осудил действия полицейского, назвав их «необъяснимыми» и «непростительными».

Утром 30 июня Макрон, не дождавшись окончания саммита ЕС, вернулся из Брюсселя в Париж. 1 июля Елисейский дворец объявил об отмене трёхдневного визита Макрона в Германию.

Глава Франции призвал платформы социальных сетей, такие как TikTok и Snapchat, удалить «наиболее конфиденциальный контент» и помочь найти пользователей, которые используют «социальные сети, чтобы призывать к беспорядкам или усугублять насилие».

Кроме того, он призвал родителей не выпускать детей на улицу, сославшись на то, что многие из задержанных — несовершеннолетние.

В ближайшие запланирована встреча Макрона с лидерами обеих палат парламента Франции и мэрами 220 городов, пострадавших от протестов.

Вводить чрезвычайное положение, как того требовали представители оппозиции, Макрон отказался.

Власти также ввели ряд ограничительных мер:

В городах Франции пришлось остановить движение многих автобусных и трамвайных маршрутов. В Париже автобусы и трамваи прекращают движение в 9 вечера, а весь общественный транспорт в Марселе останавливается в 19:00;

Отменены многие праздничные концерты и мероприятия, включая концерт Милен Фармер и показы в рамках Парижской недели моды.

Протесты в Бельгии и Швейцарии

В последние дни протесты в связи со смертью Наэля прошли и в соседних с Францией странах — Бельгии и Швейцарии.

В швейцарской Лозанне между протестующими и полицией произошли столкновения. Около 100 демонстрантов бросали в полицейских камни и как минимум один коктейль Молотова. Несколько магазинов пострадали от вандалов.

В столице Бельгии — Брюсселе — полиция задержала свыше 60 человек, включая 48 несовершеннолетних. Протестующие разбили стекла на автобусных остановках и подожгли автомобили.

Дискуссии о жестокости и расизме французской полиции

Смерть Наэля и последовавшие за ней беспорядки вновь привлекли внимание к полицейским структурам Франции и их методам, пишет The Guardian.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление, в котором отметило, что ситуация стала «моментом для страны, чтобы серьёзно заняться глубокими проблемами расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах».

«Мы призываем власти [Франции] обеспечить, чтобы применение полицией силы для борьбы с насильственными элементами на демонстрациях всегда соответствовало принципам законности, необходимости, соразмерности, недискриминации, предосторожности и подотчётности», — говорится в заявлении УВКПЧ.

С начала 2023 года от рук полицейских во Франции погибли три человека, в 2022 году — 13 человек, в 2021 — 3. Все эти случаи были связаны с отказом водителей остановить автомобиль.

Французскую полицию, считающейся одной из наиболее вооружённых в Европе, неоднократно обвиняли в жестокости и чрезмерном применении силы, особенно во время протестов.

Светошумовые гранаты, гранатомёты, водомёты, квадроциклы, тонфы и другое оружие, имеющееся в распоряжении французских полицейских, называются главной причиной многочисленных увечий, которые получают протестанты во время демонстраций.

Только от травматического оружия, известного как «флешбол», с ноября 2018 года ранения получили более 600 участников движения «Жёлтые жилеты», из них у 29 — необратимые увечья.