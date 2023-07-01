Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генпрокуратуре Узбекистана задержали сотрудника дирекции по строительству и эксплуатации бизнес-центра Yunusobod Business City, сообщает пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, один из предпринимателей перевёл 22 млрд сумов инвестиций на счёт дирекции согласно договору для сноса старых домов на территории центра и подготовки места для строительства многоэтажных жилых домов.

Как сообщается, сотрудник дирекции тянул с оформлением документов и требовал 300 тысяч долларов за положительное решение вопроса.

В отношении сотрудника дирекции возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статье 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Он заключён под стражу.

Yunusobod Business City был презентован в феврале 2019 года. Проект представляет собой комплекс жилых и офисных зданий, гостиниц и семейного парка рядом с городищем Актепа. Предварительная стоимость проекта — 300 млн долларов.