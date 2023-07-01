Алишер Шукуралиевич Бахадиров назначен генеральным директором комплекса по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз», которая является учредителем предприятия.

До назначения он занимал должность руководителя департамента газопереработки и газохимии «Узбекнефтегаза». Трудовую деятельность начал в 2000 году наблюдателем цеха, сменным инженером цеха полиэтилена унитарного дочернего предприятия «Шуртанский газохимический комплекс». На протяжении многих лет работал над развитием глубокой переработки углеводородов в «Узбекнефтегазе».

Ранее — с февраля 2017 года — Uzbekistan GTL возглавлял Фахритдин Абдурасулов.

Завод в Кашкадарьинской области был запущен с участием президента Узбекистана в конце 2021 года. Его стоимость оценивается в 3,42 млрд долларов. На нём ежегодно планировалось производить импортозамещающую продукцию нефтепродуктов и углеводородного сырья на сумму более 1 млрд долларов, однако завод не вышел на эти показатели.

Спустя полтора года, в мае 2023 года, правительство Узбекистана и Air Products подписали инвестиционное соглашение на 1 млрд долларов о развитии производственного комплекса по переработке промышленных газов в составе завода Uzbekistan GTL. Согласно договору, инвестор будет владеть и эксплуатировать две воздухоразделительные установки, две установки автотермического риформинга и установку по производству водорода в рамках комплекса GTL, а также будет поставлять кислород, азот, водород и синтетический газ на долгосрочной основе в рамках контракта «бери или плати/фиксированная плата» с «Узбекнефтегазом». «Узбекнефтегаз» будет поставлять сырьё, природный газ и коммунальные услуги, а также продавать всю продукцию.