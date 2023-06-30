Кабинет министров Узбекистана постановлением от 26 июня утвердил продолжительность ежегодного удлинённого трудового отпуска для педагогических работников.

Документ касается директоров школ, специализированных школ, внешкольных организаций (школы «Баркамол авлод», центры молодых учителей), спортивных и музыкальных школ, дошкольных образовательных организаций, «Домов милосердия», профессиональных школ, колледжей техникумов, ректоров вузов, а также их заместителей, учителей, воспитателеей, психологов, дефектологов, логопедов и других сотрудников образовательных учреждений.

Директор средней школы и его заместители теперь смогут получить отпуск на 56 дней, учитель, логопед, дефектолог — на 56 дней, воспитатель, психолог, руководитель кружка, музыкальный руководитель — на 42 дня.

Директору, воспитателю, музыкальному руководителю, психологу, методисту детского сада предоставляется удлинённый отпуск на 42 дня, инструктору физподготовки, хореографу, инструктору по плаванию, помощнику воспитателя — 27 дня, воспитателю, логопеду и дефектологу — на 56 дня.

Ранее педагоги жаловались на уменьшение суммы отпускных по сравнению с прошлым годом. До этого они отдыхали 48 рабочих дней или 56 календарных дней. Но в связи с принятием Трудового кодекса в новой редакции, согласно которому воскресенье засчитывается в отпуск (из-за чего этот выходной день тоже оплачивается), сумма отпускных уменьшилась. В Министерстве занятости и сокращении бедности сообщили, что права учителей, которым неверно рассчитали отпускные дни и уменьшили сумму выплат, будут восстановлены.

По новому Трудовому кодексу конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников и продолжительность ежегодного удлинённого трудового отпуска устанавливаются Кабинетом министров по согласованию с Республиканской трёхсторонней комиссией по социально-трудовым вопросам.

Педагоги указывали на задержку принятия нормативного документа по определению продолжительности отпуска. В понедельник документ был, наконец, принят.

Предоставление удлинённого отпуска в 56 дней также предусмотрено проектом закона «О статусе педагогического работника», который рассматривается Законодательной палатой.

Ниже в таблице представлена продолжительность удлинённых отпусков педагогических работников.



