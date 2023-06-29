В порту Санкт-Петербурга среди бананов в одном из 10 рефрижераторных контейнеров было обнаружено 50 кг кокаина. Груз следовал из стран Африки транзитом через Европу в Узбекистан на разных морских судах, сообщила Федеральная таможенная служба России.





Наркотики были выявлены при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильной установки, говорится в сообщении.





При проверке из-под обшивки рефрижератора были извлечены 50 упакованных в плёнку брикетов с белым порошком. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество — это кокаин.





Возбуждено уголовное дело по статье 229−1 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса России. Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осуждённого за период до 5 лет.

Ориентировочная стоимость партии на чёрном рынке превышает 4,9 млн долларов США, отмечается в сообщении.