Посол Узбекистана Жахонгир Ганиев встретился с президентом испанской компании Patentes Talgo Карлосом Паласио Ориолом, сообщило ИА «Дунё».

В ходе встречи испанская сторона сообщила о высокой заинтересованности в продолжении сотрудничества с Узбекистаном в сфере железнодорожного транспорта и поставке в дополнение к имеющимся шести составам поездов Talgo-250 новых высокоскоростных поездов.

Карлос Паласи Ориол отметил, что несмотря на высокую загруженность в связи с работой над крупным заказом по производству 64 поездов для Дании и Германии, Patentes Talgo готова обеспечить изготовление и поставку для «Узбекистон темир йуллари» четырёх электропоездов Afrosiyob в планируемые узбекской стороной сроки.

Для финансирования заказа планируется привлечь долгосрочные льготные кредиты Фонда интернационализации испанских компаний (FIEM) при правительстве Испании.

Напомним, в октябре 2022 года сообщалось, что «Узбекистон темир йуллари» планирует запустить восемь новых маршрутов, в связи с чем организация объявила международный тендер на закупку 34 современных электропоездов.Тогда компания вела переговоры об обновлении подвижного состава с мировыми производителями, такими как Stadler, Skoda, Talgo, Hyundai, CAF, Siemens, Alstom, Hitachi, Pesa и CRRC-Dalian.