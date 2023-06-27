В июне жители Узбекистана пережили продолжительный период очень жаркой погоды. Июль, по предварительному прогнозу Узгидромета, основанному на расчётах мировых прогностических центров, не ожидается очень жарким.

По большей части территории страны средняя месячная температура ожидается близкой к среднемноголетним значения, и лишь местами по северу, югу и пустынной зоне будет превышать норму на 1−1,5 градуса Цельсия.

Начнётся июль с жаркой погоды: на территорию Узбекистана возобновится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. 1−3 июля температура воздуха достигнет +37…+40 градусов, по пустынной зоне и югу — +41…+43. Но уже к середине первой декады температура воздуха понизится на 3−5 градусов.

Далее до конца месяца ночная температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов, местами — до +27. Дневная температура составит +33…+38 градусов, в отдельные дни — до +39…+41, по югу и пустынной зоне — до +42…+45 градусов.

Местами по Узбекистану, преимущественно в предгорных и горных районах, в отдельные дни не исключены локальные кратковременные дожди и грозы.

В какие годы был самый жаркий июль

Средняя максимальная температура июля (климатическая норма) в Узбекистане составляет +35…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — +38…+40. Для июля также характерны периоды сильной жары, когда температура воздуха повышается до +39…+41 градуса, по северу, югу и пустынной зоне — до +43…+45, а в самые жаркие годы — ещё выше.

В последние восемь лет все июли в Узбекистане были теплее климатической нормы и вошли в десятку самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений.

Самым жарким в Узбекистане был июль 2019 года, средняя температура которого превысила норму на 2−4 градуса. Близкими по температурному фону 2019 года были июли 2018 и 2021 годов. Максимальная температура воздуха в те годы повышалась до +40…+43 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +44…+45. Местами в Каракалпакстане, Хорезмской, Навоийской областях были зафиксированы исторические максимумы температуры воздуха — +46…+48 градусов.

По остальной территории Узбекистана абсолютные рекорды максимальной температуры были установлены в другие годы. Так, в Ташкенте рекордной до сих пор остаётся температура воздуха +44,6 градуса, которая была зафиксирована 25 лет назад — в июле 1997 года.