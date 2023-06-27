Сайт «Газета.uz» победил в номинации «Интернет- и печатные издания» ежегодного конкурса «Справедливость — в верховенстве закона». Он был проведён Верховным судом Узбекистана в сотрудничестве с совместным проектом по укреплению судебной системы Агентства США по международному развитию (USAID) и филиала негосударственной некоммерческой организации East-West Management Institute (США).

В рамках конкурса были отмечены журналисты, блогеры, издания, а также судьи, сотрудники судов и юристы, которые правдиво и объективно освещали деятельность судов и изменения в судебно-правовой сфере.

Конкурс проводился по номинациям «Телевидение и радио», «Интернет- и печатные издания», «Журналист/блогер», «Научный сотрудник» и «Судья и сотрудник суда». Список победителей и призёров доступен в Telegram-канале Верховного суда.