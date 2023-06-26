Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что военнослужащие Узбекистана были готовы помочь России в связи с попыткой военного мятежа, но не выехали в связи с разрешением ситуации.

На видео видно выстроенную в ряд военную технику под государственным флагом Узбекистана и военных. Поверх видео красными буквами надпись с грамматическими ошибками, которая может быть переведена на русский язык как «Выехали в Россию защищать мигрантов».

«Сообщение не соответствует действительности. На видео показана техника, участвовавшая в патриотическом фестивале, прошедшем в марте этого года в городе Чирчике», — заявили в Минобороны.

Напомним, согласно Оборонной доктрине Узбекистана, политика страны в области обороны основана на принципах невмешательства во внутренние дела других государств и мирного урегулирования возможных споров.

«Просим все электронные издания и блогеров нашей республики не искажать информацию. Напоминаем, что за распространение необоснованной ложной информации предусмотрена ответственность», — отметили в Минобороны.

Как мы писали ранее, в России 24 июня произошла попытка военного мятежа. Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с группировкой своих бойцов, численность которых, по его словам, составляла 25 тысяч человек, взял под контроль Ростов-на-Дону и начал продвижение к Москве. Он требовал отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Сергея Суровикина. В конце дня, находясь в 200 км от Москвы, Пригожин принял решение развернуть колонну и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он отправился в Беларусь.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и рассказал ему о ситуации в России.