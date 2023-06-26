Во всем мире число потребителей наркотиков увеличилось на 23% за последние 10 лет — с 240 миллионов в 2011 году до 296 миллионов в 2021-м. Это лишь частично связано с ростом численности мирового населения. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

За этот же период число людей, страдающих от расстройств, которые связанны с употреблением наркотических веществ, резко увеличилось на 45% — до 39,5 миллиона человек. При этом лечение остаётся малодоступным: по данным ООН, только 1 из 5 человек может рассчитывать на наркологическую помощь.

Синтетические вещества, такие как фентанил и метамфетамин, теперь доминируют на нелегальных рынках наркотиков. Главная причина — их «дешёвое, лёгкое и быстрое» производство. В 2021 году большинство из примерно 90 тысяч смертей от передозировки в Северной Америке были связаны с фентанилом.

Каннабис по-прежнему остаётся наиболее употребляемым наркотиком: в 2021 году его использовали около 219 миллионов человек (4,3% взрослого населения мира).

Согласно новым данным, полученным ООН, инъекционные наркотики в 2021 году употребляли 13,2 миллиона человек, что на 18% больше, чем предполагалось ранее. Статистика по 18 странам показывает, что мужчины в пять раз чаще, чем женщины, употребляют инъекционные наркотики и приобщают к ним своих партнерш.

Эксперты прогнозируют резкое сокращение урожая опиума — сырья для производства героина — в Афганистане в 2023 году после введения национального запрета на его выращивание.

Однако, как отмечается в докладе, это может спровоцировать переход к производству синтетических наркотиков, так как Афганистан также является крупным производителем метамфетаминов в регионе.