Яккасарайский межрайонный суд по гражданским делам в Ташкенте будет рассматривать иск Петра Каримова к вдове первого президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяне Каримовой о наследстве в закрытом режиме. Об этом сообщил журналистам представитель суда.

Ранее на сайте с расписанием судебных заседаний появилась запись о том, что заседание суда первой инстанции об иске Петра Каримова к Татьяне Каримовой о праве наследования должно было состояться 26 июня.

«По ходатайству истца и ответчика дело будет рассматриваться в закрытом режиме», — сообщил представитель суда перед началом заседания.

По его словам, сегодня также было удовлетворено заявление со стороны доверенного лица Татьяны Каримовой о переносе заседания суда. Сроки нового заседания будут объявлены позднее на ресурсе jadval.sud.uz.

Пётр Каримов — сын Ислама Каримова от его первого брака с Натальей Кучмой, в настоящее время он проживает в Московской области России, пишут СМИ.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. В браке с Татьяной Каримовой у него две дочери — Гульнара и Лола. В официальной биографии первого президента указано, что у него трое детей.