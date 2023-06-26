Тянь-шаньский бурый медведь попал в объектив фотоловушки, установленной сотрудниками Чаткальского государственного биосферного заповедника. Видео опубликовала пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Тянь-Шанский бурый медведь занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу Узбекистана. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500−3500 м над уровнем моря.

Длина тела медведя может составлять 1,5−2,2 метра, масса 135−200 кг.