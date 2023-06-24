Посольство Узбекистана в России призвало сограждан воздержаться от поездок в приграничные районы России и Украины и посещения мест массового скопления людей.

Кроме того, дипломатическая миссия рекомендовала «строго руководствоваться действующими на территории Росиийской Федерации правилами общественной безопасности».

«Просим не поддаваться непроверенной информации, распространяющейся в информационном пространстве, и следовать указаниям официальных представителей страны пребывания», — говорится в обращении посольства.

Все дипломатические представительства Узбекистана на территории России работают в полном рабочем режиме, заверили в посольстве.

В случае необходимости граждан Узбекистана просят оперативно связываться с единым колл-центром посольства Узбекистана в Москве по номерам: +7−499−230−00−76, +7−499−238−36−20.

Напомним, в связи с мятежом главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в Москве объявили о проведении антитеррористических мероприятий. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в области рамках контртеррористической операции Вооружёнными силами РФ проводятся «необходимые оперативно-боевые мероприятия».