Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов принял участие в официальной церемонии открытия торгового дома Узбекистана UZ Euro Trade House в Вильнюсе (Литва), сообщила пресс-служба МИДа.

В церемонии также приняли участие представители правительства, общественных и деловых кругов Литвы.

На мероприятии отмечалось, что Узбекистан и Литва обладают значительным потенциалом для увеличения объёмов двусторонней торговли, и запуск такого востребованного механизма поддержки взаимной торговли рассматривается в качестве отражения нарастающих контактов и всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Литвой.

Подчёркивалось, что работа торгового дома позволит существенно активизировать партнёрство и предметный диалог бизнес-сообществ двух стран.