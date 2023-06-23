В первый день турнира Большого шлема по дзюдо в монгольском Улан-Баторе копилка сборной Узбекистана пополнилась бронзовой медалью, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Диёра Келдиёрова, выступающая в весовой категории до 52 кг, заняла третье место. В борьбе за бронзовую медаль узбекистанка одолела Хорлодои Биршельт из ОАЭ.

Благодаря этому результату Келдиёрова записывает на свой счёт 500 очков для мирового рейтинга и на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, в марте этого года в Тбилиси дзюдоистка завоевала «золото», а в мае — «серебро» на чемпионате мира в Дохе, став первой в истории страны дзюдоисткой из Узбекистана, завоевавшей такую награду.