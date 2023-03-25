В первый день турнира Большого шлема по дзюдо, который проходит в Тбилиси (Грузия), спортсменка из Узбекистана Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Узбекистана.

Самаркандская дзюдоистка, выступающая в весовой категории до 52 кг, досрочно завершила все поединки и одолела в финале олимпийскую чемпионку Токио-2020 Дистрию Красничи за 40 секунд.

Это четвёртая по счёту золотая медаль Келдиёровой на турнирах Большого шлема. Благодаря этой победе она записывает в свой актив 1000 очков в мировом рейтинге и 500 — на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.