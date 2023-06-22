21 июня хоким города Навои Муратхан Эгамкулов назначил начальником управления благоустройства хокимията Юсуфа Турсунова, который ранее уже занимал этот пост, но был уволен в связи с обвинением в хищении.

В 2021 году решением суда Юсуф Турсунов был лишён права занимать ответственные должности и привлечён к исправительным работам по обвинению в хищении 1,053 млрд сумов бюджетных средств.

В решении хокима говорилось, что бывший начальник вновь назначен на этот пост с испытательным сроком на три месяца.

После того, как на документ обратили внимание интернет-издания, 22 июня хокимият Навоийской области сообщил об увольнении Юсуфа Турсунова новым решением хокима Навои.

«Рабочая группа хокимията Навоийской области провела служебное расследование ситуации. По итогам изучения в отношении сотрудников, допустивших нарушения при назначении кадров на руководящие должности, назначены дисциплинарные меры», — говорится в сообщении.

Подробности дела

Kun.uz пишет, что согласно решению суда, Юсуф Турсунов в 2019 году вместе с главным бухгалтером управления перевёл на счёт ООО «Paradise System Servise» 997 млн сумов за приобретение 690 уличных ламп (по 1,2 млн сумов). Экспертиза выявила, что лампы стоили 384 тысяч сумов. Таким образом, 732 млн сумов из переведённой суммы были признаны расхищенными.

Юсуф Турсунов и главный бухгалтер далее перечислили деньги ООО «Immortal Grand Savdo Service» — за 700 ламп стоимостью по 384 тысяч сумов было заплачено по 650 тысяч, за 650 других ламп стоимостью по 272,2 тысяч сумов было заплачено по 480 тысяч. Сумма хищения оценена в 321,2 млн сумов.

4 марта 2021 года городской суд по уголовным делам признал Юсуфа Турсунова виновным по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты) и пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог).

С применением статьи 45 УК он был на 1,5 года лишён права занимать ответственные должности и приговорён к исправительным работам сроком на 3 года.

18 августа того же года решением апелляционной инстанции срок исправительных работ был сокращён до 2 лет и 7 месяцев. Запрет занимать ответственные должности вступил в силу с этого же дня, но Юсуф Турсунов остался в своей должности.

В хокимияте Навои Kun.uz объяснили это тем, что Юсуф Турсунов вносил жалобу в Верховный суд в кассационном порядке.

Прокуратура области направляла письмо на имя хокима города об освобождении Турсунова от должности, но письмо не было отправлено по почте, а передано через самого Турсунова и не было доставлено вовремя. Трудовой договор с ним был расторгнут только 18 октября.

31 августа 2021 года Турсунов распоряжением хокима города Муҳиддина Бозорова в связи с 30-летием независимости Узбекистана был награждён премией в размере одной зарплаты.