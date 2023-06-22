Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 42-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов (НПА) и их проектов».

До настоящего времени проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов регулировалось положением, утверждённым Министерством юстиции. Такая ситуация создавала почву для коррупционных пробелов в законодательных актах, говорилось на заседании.

Как сообщила председатель Сената Танзила Нарбаева, в 2021 году была проведена антикоррупционная экспертиза более 800 действующих актов законодательства, в 224 из них, или в 28%, было обнаружено более 650 коррупционных факторов.

«Эти цифры сами говорят о том, насколько важна антикоррупционная экспертиза», — подчеркнула она. «Это должна быть не просто бюрократическая процедура, а всесторонне и тщательно продуманная и организованная, конкретно направленная, широкомасштабная, системная и постоянная практика», — отметила Танзила Нарбаева.

Согласно закону, антикоррупционная экспертиза осуществляется не только органами юстиции, но и Агентством по противодействию коррупции, юридическими службами государственных органов и организаций, а также государственными органами и организациями, на которые возложено обеспечение исполнения НПА.

Негосударственным некоммерческим организациям, органам самоуправления граждан и средствам массовой информации предоставляется право проводить общественную экспертизу нормативно-правовых актов.

В законе отмечено, что предложения и рекомендации общественности должны в обязательном порядке рассматриваться соответствующими государственными органами и организациями.

На Министерство юстиции возлагается методическое обеспечение и мониторинг деятельности по проведению антикоррупционной экспертизы.

Закон должен послужить улучшению правовой базы противодействия коррупции в стране, предупреждению коррупционных случаев и повышению качества действующих и принимаемых нормативно-правовых актов, подчёркивалось на заседании.

Для вступления закона в силу он должен быть подписан президентом.