Разрушение Каховской ГЭС в оккупированной Россией части Херсонской области Украины в очередной раз показало, что каждому водохранилищу должно уделяться больше внимания. Об этом заявил министр водных ресурсов Узбекистана Шавкат Хамраев на встрече с журналистами 20 июня, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«По каждому водохранилищу должно быть определено, как и что нужно делать в чрезвычайной ситуации. У нас по всем ГЭС и водохранилищам разработаны проекты действий при чрезвычайном прорыве. В них указаны конкретные мероприятия, которые должны осуществлять Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство водных ресурсов, „Узбекгидроэнерго“. В этом направлении, конечно, в нашем государстве реализуются мероприятия», — сказал министр.

Он сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС были проведены учения на Чарвакской ГЭС в Ташкентской области.

«Представили условное разрушение Чарвакской ГЭС и провели учения, рассчитав, за сколько часов до нас дойдёт вода, где мы будем дислоцироваться, где будут ставиться палатки, как будем управлять потоками воды», — сообщил Шавкат Хамраев.

Он повторил: «По всем водохранилищам разработаны такие планы, где определено, куда в первую очередь поступит вода, где высокие точки и так далее».

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