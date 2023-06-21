«Райффайзенбанк» — российский банк и дочерняя компания австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) — сообщил о прекращении переводов в евро в Узбекистан и ряд других стран, включая саму Россию, сообщила пресс-служба банка.

«С 3 июля исходящий платёж в евро не получится провести, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Новые условия касаются клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Решение объясняется ограничениями, вводимыми на стороне банков-корреспондентов. «Райффайзенбанк» рекомендовал клиентам изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы для платежа.

В банке клиентам рекомендуют изменить валюту исходящего перевода или использовать другие способы для осуществления платежа. Новые условия не касаются переводов в евро между клиентами «Райффайзенбанка» в России. Клиенты могут перевести евро между своими счетами или отправить их другому клиенту этого банка.

«Райффайзенбанк» — системно значимый банк в России, в октябре 2022 года он вошёл в список 45 организаций, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале, пишет РБК.

Как сообщает Reuters, Европейский центральный банк требует от RBI уйти из России. RBI заявила, что продолжает изучать варианты будущего российской «дочки». В мае Reuters писал, что RBI после нескольких месяцев безуспешных поисков стороннего покупателя склонилась к тому, чтобы передать российскую «дочку» «Райффайзен» собственным акционерам.