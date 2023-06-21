Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 21 июня подписал закон о ратификации соглашения об обмене персональными данными граждан с Казахстаном и Россией, сообщает Kloop со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, страны будут предоставлять друг другу данные о:

наличии гражданства;

наличии регистрации по месту жительства;

недвижимом имуществе гражданина;

обязательствах имущественного характера у гражданина;

привлечении гражданина к уголовной или административной ответственности;

удостоверяющих личность документах.

В администрации президента уточнили, что соглашение вступит в силу только после завершения кыргызской стороной всех внутригосударственных процедур.

Кыргызстан, Казахстан и Россия подписали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в декабре 2020 года. Казахстан и Россия уже ратифицировали документ.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан запустил систему распознавания лиц, объявленных в розыск в странах СНГ. С начала июня в стране задержали десятки граждан, включая четырёх иностранцев — из России и Узбекистана.