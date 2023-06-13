В Кыргызстане запустили систему распознавания лиц, объявленных в розыск в странах СНГ. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на МВД страны. Система заработала ещё 2 июня, однако МВД объявило об этом только сейчас.

По данным ведомства, за первые 10 дней камеры наружного наблюдения выявили 57 человек, находящихся в межгосударственном розыске. Преимущественно это граждане Кыргызстана. Их проверили по информационным базам данных и поставили на учет.

Четверых из проверенных задержали. В их числе граждане Узбекистана и России. «Это разыскиваемые за покушение на убийство, преступления экстремистской направленности (переданы в ГКНБ), хулиганство, подделку документов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, только российские правоохранительные органы предоставили информацию по более чем 85 тысячам лиц, которые находятся в розыске.

Ранее СМИ Кыргызстана сообщали о задержании в стране троих российских политических активистов: Алексея Рожкова, Льва Скорякина и Алены Крыловой. Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата, 6 июня депортировали в Россию.