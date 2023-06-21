В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками УВД Ташкентской области и МВД Узбекистана, при попытке отправить в Турцию двух девушек была задержана жительница Андижанской области, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Г., 1992 года рождения, пообещала двум жительницам Ташкента и Намангана помочь найти работу в Турции.

При попытке отправить для тех же целей двух 23-летних девушек в ОАЭ была задержана жительница Ахангарана, 1985 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.