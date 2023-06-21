В ночь на 17 июня в следственном изоляторе ОВД в Бекабаде Ташкентской области задержанный совершил попытку самоубийства. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

23-летний С. А. пытался повеситься на решётке камеры при помощи простыни. Его спасли сокамерники.

Задержанному предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство, совершённое повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса.

Прокуратура Бекабадского района проводит доследственную проверку.