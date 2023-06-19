Узбекистанцы отдохнут пять дней подряд в честь празднования Курбан хайита. Это установлено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 19 июня.

Согласно постановлению, узбекистанцы будут отдыхать:

28 июня, среда, — праздник Курбан хайит;

29 июня, четверг, и 30 июня, пятница, — дополнительные выходные для всех работников;

1 июля, суббота — дополнительный выходной для работников с шестидневной рабочей неделей;

2 июля, воскресенье — календарный выходной день.

Ранее Управление мусульман Узбекистана объявило, что первый день Курбан хайита выпадет на 28 июня.

Напомним, 1 июля, суббота, была установлено выходным днём в 2023 году для работников с шестидневной рабочей неделей указом президента «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2023 году», подписанным в декабре 2022 года.