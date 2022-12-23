Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2023 году».

Документом установлены следующие дополнительные выходные дни (независимо от типа рабочей недели):

2 января — понедельник;

30 июня — пятница.

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:

3 января — вторник;

20 марта — понедельник;

22 марта — среда;

24 апреля — понедельник;

1 июля — суббота;

2 сентября — суббота;

30 декабря — суббота.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:

с 7 января (суббота) — на 3 января (вторник);

с 11 марта (суббота) — на 20 марта (понедельник);

с 25 марта (суббота) — на 22 марта (среда);

с 29 апреля (суббота) — на 24 апреля (понедельник).

Таким образом, за счёт дополнительных нерабочих дней и переноса субботы в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут четыре дня подряд (с 31 декабря 2022 года по 3 января 2023 года).

В связи с тем, что 1 октября (День учителя и наставника) выпадает на воскресенье, нерабочий день в 2023 году переносится на 2 октября (понедельник) в соответствии с новой редакцией Трудового кодекса.