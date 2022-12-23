Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2023 году».
Документом установлены следующие дополнительные выходные дни (независимо от типа рабочей недели):
- 2 января — понедельник;
- 30 июня — пятница.
Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:
- 3 января — вторник;
- 20 марта — понедельник;
- 22 марта — среда;
- 24 апреля — понедельник;
- 1 июля — суббота;
- 2 сентября — суббота;
- 30 декабря — суббота.
Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:
- с 7 января (суббота) — на 3 января (вторник);
- с 11 марта (суббота) — на 20 марта (понедельник);
- с 25 марта (суббота) — на 22 марта (среда);
- с 29 апреля (суббота) — на 24 апреля (понедельник).
Таким образом, за счёт дополнительных нерабочих дней и переноса субботы в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут четыре дня подряд (с 31 декабря 2022 года по 3 января 2023 года).
В связи с тем, что 1 октября (День учителя и наставника) выпадает на воскресенье, нерабочий день в 2023 году переносится на 2 октября (понедельник) в соответствии с новой редакцией Трудового кодекса.