Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2023 году».

Документом установлены следующие дополнительные выходные дни (независимо от типа рабочей недели):

  • 2 января — понедельник;
  • 30 июня — пятница.

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей:

  • 3 января — вторник;
  • 20 марта — понедельник;
  • 22 марта — среда;
  • 24 апреля — понедельник;
  • 1 июля — суббота;
  • 2 сентября — суббота;
  • 30 декабря — суббота.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные дни перенесены в следующем порядке:

  • с 7 января (суббота) — на 3 января (вторник);
  • с 11 марта (суббота) — на 20 марта (понедельник);
  • с 25 марта (суббота) — на 22 марта (среда);
  • с 29 апреля (суббота) — на 24 апреля (понедельник).

Таким образом, за счёт дополнительных нерабочих дней и переноса субботы в период празднования Нового года узбекистанцы отдохнут четыре дня подряд (с 31 декабря 2022 года по 3 января 2023 года).

В связи с тем, что 1 октября (День учителя и наставника) выпадает на воскресенье, нерабочий день в 2023 году переносится на 2 октября (понедельник) в соответствии с новой редакцией Трудового кодекса.

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