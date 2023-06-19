В рамках официального визита в Тегеран президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье встретился с верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в частности, в сферах торговли, инноваций и высоких технологий, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта и коммуникаций, туризма и культурно-гуманитарных обменов.

«Особо подчёркивалась достигнутая на протяжении многих веков культурно-историческая общность двух народов», — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров президента Узбекистана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси было подписано более 15 документов.

Шавкат Мирзиёев в сопровождении Ибрахима Раиси также посетил специализированную выставку инноваций и технологий в Тегеране.





На выставке была представлена продукция научно-производственных компаний в области высоких технологий и инноваций, машиностроения, приборостроения, медицинской техники, фармацевтики, современных строительных материалов и текстильной промышленности.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам изучить возможности создания совместных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации пилотных проектов по внедрению в Узбекистане иранских технологий и инновационных решений.

Отметим, что накануне визита в Ташкенте состоялось открытие филиала иранского Дома инноваций и технологий (IHIT).