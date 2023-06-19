Член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Сингапуре, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.

Спортсменка получила награду за опорный прыжок, уступив Ё Соджон из Южной Кореи. Третье место заняла Алеа Финнеган из Филиппин.

Абдулазиз Мирвалиев также принёс в копилку сборной серебряную медаль в опорном прыжке с результатом 14,083. Первое место занял спортсмен из Филиппин Карлос Юло — 14,299, третье место досталось спортсмену из Южной Кореи Джэхо Киму — 13,766.