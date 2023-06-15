Лесной пожар в природном резервате «Семей орманы» в Абайской области Казахстана локализован, сообщает Tengrinews со ссылкой на МЧС страны.

Огонь удалось локализовать к вечеру 14 июня, спустя почти неделю после его начала. До полной ликвидации будет проводиться постоянная проливка локализованных очагов, а также захлёстывание и засыпка кромки пожара грунтом, уточнили в МЧС.

Пожар в «Семей орманы» стал одним из крупнейших в истории Казахстана — его площадь, по официальным данным, составила 60 тысяч га. К его тушению привлекли около 1500 человек. Было эвакуировано население из нескольких населённых пунктов. Одной из причин быстрого распространения огня стала неправильная оценка ситуации и медленная реакция властей.

В результате пожара погибли 15 человек, из них 14 были работниками лесного хозяйства. В стране объявили общенациональный траур.

На фоне событий свой пост потерял министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела и пообещала привлечь к ответственности чиновников, проявивших халатность.