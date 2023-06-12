Пожар начался 8 июня в государственном лесном природном резервате «Семей орманы» на территории Батпаевского лесничества. Изначально площадь пожара составляла около 100 га, но уже к вечеру 9 июня она увеличилась до 30 тысяч га.

По данным МЧС Казахстана на 12 июня, пламя охватило 60 тысяч га, из которых на 43 тысяч га продолжается горение. К ликвидации пожара привлечены около 1500 человек и более 300 единиц техники. Всего с начала тушения на очаги пожара сброшено более 3000 тонн воды. Спасатели рассчитывают локализовать огонь в ближайшие дни.

В результате пожара погибли 14 работников лесного хозяйства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил погибших орденами «Курмет» посмертно «за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации». 12 июня в Казахстане объявлен днём общенационального траура.

Резерват «Семей орманы» был основан в январе 2023 года и расположен на площади в 654,1 тысячи га. Целью создания резервата было заявлено сохранение и восстановление уникальных ленточных боров Прииртышья. На территории резервата обитают животные, занесённые в Красную книгу Казахстана.

Причины пожара

Вероятной причиной возгорания власти считают грозовой разряд.

«Возгорание произошло в результате двух разрядов молнии. Первоначально не удалось отработать пожар, потому что противопожарная техника ГУ „Семей орманы“ тяжело передвигалась по местности. Там высокие барханы из песка, и расстояние в месте возгорания от лесничества составляло 11 километров», — рассказал заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.

По словам представителей МЧС Казахстана, тушение пожара осложнялось высокой температурой воздуха, большой площадью горения и сильными порывами ветра.

В том, что огонь распространился на такой большей территории, могла сыграть роль и медленная реакция властей. На тот момент ещё глава МЧС Казахстана Юрий Ильин 9 июня заявил, что Комитет лесного хозяйства, на который возложена обязанность по первичному тушению пожаров, возможно дал «неправильную первичную оценку обстановки». Из-за этого, по его словам, МЧС несвоевременно направили дополнительные силы.

Реакция властей

На следующий день после начала пожара в городе Семей был введён режим ЧС. Из-за сильного смога власти также эвакуировали жителей трёх близлежащих сёл и развернули пункты помощи.

10 июня Токаев отправил в отставку министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, занимавшего этот пост с 2020 года. Новым главой МЧС стал Сырым Шарипханов, который до этого возглавлял Академию гражданской защиты при МЧС.

Утром 11 июня Касым-Жомарт Токаев сам прибыл на место ЧП, где встретился с семьями погибших. Он выразил соболезнования пострадавшим и пообещал, что им будет оказана финансовая помощь.

«Я, как глава государства, приношу свои извинения за случившееся… Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия. Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны», — заявил глава Казахстана.

На заседании оперативного штаба Токаев также раскритиковал руководство МЧС и Абайской области за «абсолютное равнодушие» к исполнению служебных обязанностей. Он поручил правительству принять «безотлагательные меры» по повышению эффективности предупреждения и ликвидации ЧС, так как «подобная угроза может возникнуть вновь».

Позднее Генеральная прокуратура Казахстана объявила об открытии уголовного дела по факту халатности должностных лиц.

Фото

Фото: МЧС Казахстана.

Фото: Пресс-служба президента Казахстана.



