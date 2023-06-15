Шавкат Мирзиёев, выступая в Фергане в рамках предвыборной кампании, пообещал, что рынок «Буюк ипак йўли», сгоревший в Коканде на днях, будет восстановлен в течение максимум месяца. Об этом сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП, кандидатом в президенты от которой он является.

«Хочу остановиться на одном вопросе отдельно. Пожар на вещевом рынке в Коканде на этой неделе нанёс ущерб сотням наших предпринимателей. Пусть кокандские предприниматели будут спокойны, мы никого не оставим наедине с их проблемами!» — заявил кандидат и действующий президент.

Для восстановления рынка будут привлечены все силы и средства. Предприниматели продолжат работать в тех же магазинах, где они работали до этого, заверил он.

«Все предприниматели, пострадавшие от пожара, получат отсрочку по платежам по кредитам и налогам. Для того, чтобы они снова встали на ноги, будут выделены льготные кредиты для оборотных средств», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, «будут полностью отремонтированы пострадавшие дома жителей, находящиеся рядом с рынком», заявил он.

«В целом, с привлечением ведущих проектных организаций будет принята большая программа по превращению рынков в современные, удобные, отвечающие всем требованиям безопасности торговые комплексы», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Пожар на рынке «Буюк ипак йўли» произошёл вечером 12 июня. Его тушили несколько часов. На место было направлено 10 пожарно-спасательных экипажей.

Шавкат Мирзиёев, как и три других кандидата в президенты, в эти дни встречается с избирателями в регионах. До Ферганской области он посетил Каракалпакстан и Хорезмскую область.