На рынке «Буюк ипак йўли» в Коканде Ферганской области уже несколько часов продолжается пожар. По данным МЧС Узбекистана, сообщение о возгорании поступило в понедельник в 19:17.

На место были направлены 10 пожарно-спасательных экипажей. Они прибыли на рынок в 19:25 и приступили к работе.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В 20:37 МЧС сообщило, что огонь был локализован и предпринимаются усилия по его полной ликвидации.

В 23:12 министерство опубликовало кадры процесса тушения пожара.

Местные Telegram-каналы сообщают, что огонь ещё полностью не потушен.