На рынке «Буюк ипак йўли» в Коканде Ферганской области уже несколько часов продолжается пожар. По данным МЧС Узбекистана, сообщение о возгорании поступило в понедельник в 19:17.
На место были направлены 10 пожарно-спасательных экипажей. Они прибыли на рынок в 19:25 и приступили к работе.
Сообщений о пострадавших не поступало.
В 20:37 МЧС сообщило, что огонь был локализован и предпринимаются усилия по его полной ликвидации.
В 23:12 министерство опубликовало кадры процесса тушения пожара.
Местные Telegram-каналы сообщают, что огонь ещё полностью не потушен.