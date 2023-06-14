14 июня предположительно в 11:40 на трассе «Бухара-Ургенч» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза, принадлежащего компании UzAuto Motors, и грузового автомобиля.

Как сообщила пресс-служба UzAuto Motors, в результате столкновения была повреждена кабина автовоза, оба его водителя погибли.

«В настоящее время ведутся все необходимые оперативные мероприятия по расследованию данного инцидента соответствующими службами, а также устанавливаются причины произошедшего», — говорится в сообщении.