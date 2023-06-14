МЧС Узбекистана сообщило, что в результате взрыва в ангаре цеха по выпуску медных труб в Чиланзарском районе Ташкента на месте погиб 1 человек и травмы разной степени тяжести получили 16. Предварительно сообщалось о 6 пострадавших, затем — о 14.

Состояние семи пострадавших удовлетворительное, они были выписаны из медучреждения, отметили в МЧС.

В сообщении уточняется, что взрыв произошёл в результате нарушения технологического процесса. При взрыве произошло обрушение конструкций крыши и на площади 50 кв. м, где было установлено оборудование, начался пожар.

В настоящее время ведётся устранение последствий происшествия, говорится в сообщении.