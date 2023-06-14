При взрыве в ангаре цеха по производству медных труб в махалле «Астробод» Чиланзарском районе Ташкента пострадали, по предварительным данным, шесть человек, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Взрыв газовоздушной смеси произошёл примерно в 9:50. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные расчёты, а также сотрудники прокуратуры, МВД, СГБ, предприятия «Худудгаз» и других ответственных организаций.

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.