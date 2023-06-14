Ангренский городской суд по уголовным делам Ташкентской области 22 мая завершил рассмотрение дела о смерти заключённого в следственном изоляторе в Андижане, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

21 марта 2022 года 31-летний Санжарбек Мамажонов скончался в СИЗО №3 Андижана. По признакам телесных повреждений для установления причин смерти Андижанская городская прокуратура в тот же день возбудила уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего).

Согласно материалам дела, Мамажонов был осуждён за кражу, но позже наказание заменили на исправительные работы. Из-за невыполнения исправительных работ суд вернул ему наказание в виде лишения свободы. Сотрудники пробации после медицинского осмотра перевели его в следственный изолятор.

Мамажонов был размещён в камере с другими задержанными. В ночь на 21 марта его здоровье ухудшилось, «он начал мешать другим сокамерникам», из-за чего его вывели из камеры. Шестеро сотрудников СИЗО предположительно избивали его руками, ногами и резиновыми дубинками под лестницей с 3:38 до 7:01 «за нарушение порядка в камере» и нанесли опасные для жизни телесные повреждения. Пострадавшего, несмотря на необходимость медицинской помощи, удерживали в месте, где отсутствовали камеры видеонаблюдения.

Как отмечается в решении суда, чтобы скрыть следы преступления, сотрудники перевели Мамажонова из 49-й в 32-ю камеру. В 11:30 другой задержанный, находившийся в этой камере, избил пострадавшего. От полученных травм, нанесённых сотрудниками СИЗО и другим заключённым, Мамажонов скончался, биологическая смерть была зарегистрирована примерно в 15:05.

Перед смертью он был осмотрен начальником лечебно-профилактического отдела следственного изолятора Тухтакулом Алламатовым и врачом-психиатром Шукурилло Алимовым, которые «не дали объективной оценки внешним телесным повреждениям» и не предприняли мер для оказания помощи пострадавшему, который впоследствии скончался.

Согласно заключению комиссии, у осуждённого была закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, перелом рёбер и другие травмы. Однако врачи не внесли в медицинскую карту информацию об этих телесных повреждениях.

Подсудимыми по делу проходили 12 сотрудников следственного изолятора №3 Департамента исполнения наказания при МВД, включая 2 врачей, и 1 заключённый:

помощник начальника следственного изолятора №3, работавший в тот день начальником смены, Умиджон Абдурасулов (1985 года рождения); старший инспектор отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Жавлон Режапов (1986); старший по корпусу отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Зухриддин Шобурхонов (1974); старший по корпусу отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Элёрбек Рахмонов (1985); старший надзиратель отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Мадаминжон Джамолов (1984); старший надзиратель отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Сардорбек Ибрагимов (1986); старший надзиратель отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Мансурбек Маматкаримов (1989); начальник СИЗО №3 Гуломжон Гоппоров (1976); старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска СИЗО №3 Иномжон Имолдинов (1985); надзиратель отдела обеспечения порядка СИЗО №3 Жахонгир Мадаминов (1994); начальник отдела лечебно-профилактической помощи, врач СИЗО №3 Тухтакул Алламатов (1974); врач-психиатр отдела лечебно-профилактической помощи, врач СИЗО №3 Шукурилло Алимов (1980); заключённый, ранее судимый Жасурбек Усмонов (1998).

Судья Жахонгир Кулдашев признал Умиджона Абдурасулова, Жавлона Режапова, Элёрбека Рахмонова, Мадаминжона Джамолова, Сардорбека Ибрагимова и Мансурбека Маматкаримова виновными по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего) и части 1 статьи 206 УК (превышение власти или должностных полномочий) и приговорил их к 4 годам лишения свободы с лишением права работать в системе органов внутренних дел в течение 1,5 лет (пункт «д» части 3 статьи 104 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет).

Зухриддин Шобурхонов, Иномжон Имолдинов, Жахонгир Мадаминов и начальник СИЗО №3 Гуломжон Гоппоров по пункту «а» части 3 статьи 207 УК (должностная халатность, повлёкшая смерть человека — наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет с лишением определённого права) получили по 3 года ограничения свободы с лишением права работать в системе органов внутренних дел в течение 1,5 лет.

Врач Тухтакул Алламатов по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека — наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет) получил 3 года ограничения свободы с лишением на 1,5 года права работать в должности врача, ответственного за здоровье и жизнь граждан.

Судья признал врача-психиатра Шукурилло Алимова виновным по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека) и статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу ограничения свободы с лишением на 1 год права занимать ответственности должности или работать в должности врача, ответственного за здоровье и жизнь граждан.

Заключённый Жасурбек Усмонов признан виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего) и приговорён к тюремному заключению на 4 года и 1 месяц.

Решение суда на данный момент не вступило в силу. Известно, что сейчас оформляются апелляционные жалобы на рассмотрение дела в апелляционной инстанции Ташкентского областного суда по уголовным делам.