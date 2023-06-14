Депутаты Европарламент 14 июня одобрили проект закона, известный как Акт об искусственном интеллекте (The A.I. Act), сообщает BBC. Документ, как ожидается, ограничит наиболее рискованные варианты использования ИИ.

В законопроекте системы искусственного интеллекта разделены четыре группы по степени риска: неприемлемый, высокий, ограниченный и генеративный ИИ. Для каждой группы будут введены меры контроля.

Законопроект, в частности, предлагает запретить использование технологий ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени.

Кроме того, системы, создающие контент, такие как чат-бот ChatGPT, должны будут предупреждать пользователей, что их продукция создаётся компьютером, а не живыми людьми.

Окончательный вариант закона ещё должен пройти согласование в Еврокомиссии и Евросовете. Планируется, что он вступит в силу не ранее 2025 года. Документ станет первым в мире законом, регулирующим применение и развитие ИИ.

Ранее крупнейшие разработчики ИИ, включая OpenAI и Google DeepMind, опубликовали открытое письмо, в котором сравнили опасность их технологий с пандемией и ядерной войной и предупредили о «риске исчезновения» человечества.