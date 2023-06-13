Швейцарский банк UBS после завершения сделки по поглощению своего конкурента — Credit Suisse — запретил сотрудникам этого банка привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, включая Узбекистан, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции. Об этом сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники, осведомлённые о новых мерах, сообщает, что руководители UBS составили список «красных линий», которые запрещают сотрудникам Credit Suisse заниматься рядом видов деятельности с первого дня объединения двух банков. В него включены 11 финансовых и 12 нефинансовых рисков.

Сотрудникам банка запрещено привлекать клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции. К ним относятся Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Банкиры Credit Suisse не смогут запускать новые продукты без одобрения менеджеров UBS. Они также должны запрашивать у UBS разрешение на предоставление кредитов заёмщикам за пределами страны и на иностранную собственность.

UBS запретил торговать целым рядом финансовых продуктов, включая корейские деривативы и опционы на определённые количественные индексы. В 2006 году Credit Suisse потерял 120 млн долларов на корейских деривативах, что привело к перестановке подразделения, но банк продолжал работать на рынке.

Сотрудники Credit Suisse также должны запросить у руководства UBS разрешение на предоставление кредитов, обеспеченных такими активами, как яхты, корабли и недвижимость на сумму более 60 млн долларов. Банк долгое время предоставлял ссуды для финансирования покупки частных самолётов миллиардерами, а также занимался финансированием яхт. В прошлом году Credit Suisse попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолётов его самых богатых клиентов, после разоблачения в Financial Times сделки по секьюритизации, включающей кредиты, которые он предоставил олигархам, которые впоследствии были подвергнуты санкциям.

После поглощения правительство Швейцарии предоставило UBS гарантии в 9 млрд швейцарских франков (10 млрд долларов) от возможных убытков по активам Credit Suisse, отмечает Bloomberg. Поддержка швейцарского правительства была необходима, потому что у UBS не было достаточно времени для проведения комплексной проверки, а Credit Suisse имеет в своих книгах трудно поддающиеся оценке активы, которые UBS планирует ликвидировать, уточило агентство.

19 марта было объявлено, что крупнейший банк Швейцарии UBS покупает своего основного конкурента Credit Suisse. В ходе сделки Credit Suisse был оценён в 3,2 млрд долларов, что более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении. Ранее в этом году Credit Suisse столкнулся с финансовыми проблемами, признав отток средств и «существенные недостатки» в раскрытии финансовой информации.

Напомним, в феврале 2022 года зарубежные СМИ опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка Credit Suisse. Среди тех, кого в разные годы обслуживал банк, упоминаются супруга первого вице-премьера Узбекистана Ачилбая Раматова Рано Раматова, бывший генсек Федерации тенниса Игорь Шепелев, тётя Тимура Тилляева Гулрух Тилляева и сестра Алишера Усманова Саодат Нарзиева. В пресс-службе миллиардера называли информацию о крупных счетах Нарзиевой в банке не соответствующей действительности.